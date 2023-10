* Da Redação de Splash

Expulsa esta semana de A Fazenda 2023 (Record), Rachel Sheherazade, 50, participou do quadro A Fazenda: Última Chance no programa Hora do Faro (Record). O colunista Chico Barney participou da gravação e adiantou, em seu Central Splash, detalhes do que será exibido no domingo (22).

De acordo com Chico, a ex-SBT se rasgou em elogios ao ex-colega de confinamento Lucas Souza, 22. "Na minha humilde opinião, ela deu o prêmio para o Lucas. Falou o quanto o admira e é grata por ter conhecido o Lucas, por ter jogado com ele. Vi muita ternura na forma como ela se referiu ao Lucas. Acho que eles vão ser bons amigos aqui fora."