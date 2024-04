Bia Haddad vira no segundo set e vence na estreia de Charleston

Como foi o jogo

Depois de fechar o primeiro set vencendo os quatro games da parcial, Bia Haddad foi quebrada logo e cara no segundo set e sofreu um novo break no quinto game, pondo Dolehide com 4/1 de vantagem. As duas tenistas trocaram quebras nos games seguintes e o placar ficou 5/2 para a norte-americana, que chegou a sacar duas vezes para fechar o set.

Entretanto, só deu Bia a partir daí. A brasileira salvou três set points no oitavo game e conseguiu devolver uma das quebras. Ela confirmou seu serviço e, no game seguinte, conseguiu uma nova quebra de zero e empatou o duelo. Mantendo o ritmo, a paulista ganhou os dois próximos games e fechou a parcial com 7/5, garantindo vitória na estreia do WTA 500 de Charleston.