Internacional x São Paulo vai ser disputado no Heriberto Hulse, em Criciúma, dia 13 de junho

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou os locais dos próximos compromissos do Internacional, e um deles, o único como mandante, será no estádio Heriberto Hulse, fato que foi confirmado pelo Criciúma. A partida em questão será diante do São Paulo, no dia 13 de junho, às 20 horas.

"Estamos em contato com o presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, há algum tempo, e juntos, tomamos essa decisão. O momento é de seguir ajudando de todas as formas, e com a continuidade do Brasileirão e o estádio Beira-Rio sem condições de jogo", disse o presidente Vilmar Guedes.

Este, até o momento, é o único jogo do Internacional em um local confirmado. Pela Sul-Americana, o time gaúcho deve utilizar a Arena Barueri, por estar treinando em Itu, interior de São Paulo, e Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Jogar em Criciúma sempre foi uma opção para o Internacional pela proximidade com Porto Alegre. No entanto, quando decidiu treinar em Itu, a ideia era atuar no Novelli Júnior. Os planos mudaram após não receber um retorno favorável da Conmebol. Desde então, vem estudando outras opções.

O primeiro compromisso do clube, inclusive, ainda não tem lugar definido. O Internacional enfrenta o Belgrano, na terça-feira, às 21h30, pela sexta rodada da Sul-Americana. A expectativa é que seja na Arena Barueri.