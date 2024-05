Swiatek aumenta freguesia diante de Gauff em Roma e faz 2ª decisão seguida com Sabalenka

Campeã em Roma em 2021 e 2022, Iga Swiatek está a um passo de retomar a hegemonia no WTA 1000 italiano. Nesta quinta-feira, a número 1 do mundo ampliou vantagem no confronto com a americana Coco Gauff, agora para dez vitórias em 11 confrontos, ao fazer 6/4 e 6/3 e se garantir na final diante de Aryna Sabalenka (2ª favorita), com a qual decidiu em Madri, há duas semanas, e venceu.

Será o 11º duelo entre as duas melhores do ranking e com a polonesa levando boa vantagem sobre a belarussa, com 7 a 3 no confronto. Iga conquistou o título em Madri diante da rival e tem 3 a 1 em decisões - havia vencido duas vezes em Stuttgart. O único título de Sabalenka no duelo foi em Madri, em 2023.

Os outros triunfos de Swiatek foram nas quartas de Doha (2022), na semifinal de Roma e do US Open (ambos em 2022), além de outra semifinal no Finals (2023). A belarussa, além do título em Madri, havia superado a rival no Finals de 2021 e de 2022.

A polonesa, campeã na Espanha há duas semanas, agora soma 11 vitórias seguidas na temporada de saibro europeia. Ela também havia eliminado Gauff na semifinal de Roma em 2021, antes de se sagrar campeã pela primeira vez na competição.

Para chegar na 12ª vitória, Swiatek teve de demonstrar todo o seu talento para superar a guerreira adversária. Em semifinal cheia de brilhos e grandes jogadas, a polonesa fechou o primeiro set em 6 a 4 após 59 minutos de batalha.

Gauff começou melhor e abriu 2 a 0. Mas não sustentou o serviço logo após a quebra. Iga empatou e com 4 a 4, quebrou novamente. No preciso saque com pontos diretos, abriu vantagem na partida. A americana caiu de produção e sem conseguir mais ameaçar o serviço da líder do ranking, levou 6 a 3 com duas novas quebras.

Para se garantir na segunda decisão seguida, Sabalenka passou pela americana Danielle Collins, em sets diretos, parciais de 7/5 e 6/3. Depois de abrir 4 a 1 no primeiro set, a número 2 do mundo permitiu a reação e o empate por 4 a 4. Com 6 a 5, forçou e quebrou o saque, fechando por 7 a 5.

Sabalenka manteve o ímpeto no começo do segundo set e foi logo abrindo 3 a 0. Sem permitir a reação, fechou em 6 a 2 e celebrou muito. Há duas rodadas, ela sofreu com dores nas costas e quase abandonou diante da ucraniana Elina Svitolina.

TOMMY PAUL e NICOLÁS JARRY SURPREENDEM

A zebra deu as caras em dose dupla no torneio masculino, com os favoritos Hubert Hurkacz e Stefanos Tsitsipas eliminados nas quartas de final. Na abertura do dia em Roma, o americano Tommy Paul surpreendeu o polonês, cabeça de chave 7, ganhando em três sets, parciais de 7/5, 3/6 e 6/3.

O rival do americano será o chileno Nicolás Jarry, que também precisou de três sets para avançar em mais um resultado surpreendente da quinta-feira. Ele superou o sexto favorito, Tsitsipas, em três sets, parciais de 3/6, 7/5 e 6/4.