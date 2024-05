Alison dos Santos é ouro nos 400m com barreiras com melhor marca do ano

Alison dos Santos, o Piu, prometeu voltar à disputa em alto nível dos 400m com barreiras após ficar somente em quinto no Mundial de 2023, em Budapeste, na Hungria, antes dos Jogos de Paris-2024, e cumpriu. Nesta sexta-feira, o principal representante do atletismo verde e amarelo conquistou a etapa de Doha da Diamond League com a melhor marca da prova e do ano.

Piu fez uma apresentação de gala desde a largada na capital do Catar. Abrindo logo, vantagem, não foi incomodado e fechou a prova com impressionantes 46s86. Fez mais de um segundo acima da melhor marca de 2024: 47s95 era a melhor marca do ano, enquanto o meeting tinha como melhor tempo um 47s24 também do brasileiro.

A marca de Piu desta sexta-feira seria suficiente para ele levar o bicampeonato mundial após ganhar em Eugene, em 2022. Seu grande rival para a Olimpíada, o norueguês Kastern Warholm, ganhou o Mundial de 2023 com 46s89. Na ocasião, ainda se ressentindo de cirurgia para retirada parcial do menisco, Piu cruzou acima dos 48 segundos.