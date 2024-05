Cuiabá mantém 'onda portuguesa' e anuncia técnico Petit para substituir António Oliveira

O Cuiabá confirmou na noite desta quarta-feira a contratação do técnico português Armando Gonçalves Teixeira, conhecido como Petit. Com 47 anos, ele assina contrato com o clube brasileiro até o fim de 2025 em sua primeira experiência fora do país lusitano. Ele chega para substituir o também português António Oliveira, que foi para o Corinthians.

Petit desembarca em Cuiabá (MT) na sexta-feira à noite junto com quatro auxiliares: Tiago Morence Pinto, Mário Jorge Faria Nunes, Nuno Miguel Gaspar Pereira e Germano Antônio Reis Pires.

Petit nasceu na França, mas tem nacionalidade portuguesa, disputando duas Copas do Mundo por Portugal como atleta. Ainda como jogador, passou por times como Benfica, de Portugal, e Colônia, da Alemanha.

Como treinador, se destacou no Boavista, clube em que somou mais de 150 jogos. Também treinou o Tondela, Moreirense, Paços de Ferreira, Marítimo e Belenenses, todos de Portugal.

O presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, viajou para Portugal para acertar com um novo técnico e tentou outros nomes antes, como João Pedro Sousa, ex-Famalicão, e Álvaro Pacheco, do Vitória Guimarães.

O Cuiabá foi comandado interinamente por Luiz Fernando Iubel desde fevereiro, quando António Oliveira foi para o Corinthians. O profissional, porém, pediu demissão na última terça-feira.

Em três partidas no Brasileirão, o Cuiabá é o único que ainda não pontuou, na lanterna (20º), mas tem um jogo a menos. O time volta a campo no domingo, às 18h30, na Arena Pantanal, quando recebe o Palmeiras pela quinta rodada.