Atacante Gabigol é recebido com aplausos em retorno ao CT do Flamengo

Gabigol voltou a treinar com o elenco do Flamengo nesta terça-feira, após conseguir a suspensão de pena por fraude no antidoping e poder voltar a jogar. Na chegada do camisa 10 ao Ninho do Urubu, o grupo de jogadores e funcionários flamenguistas o recebeu com aplausos. Ele recebeu o abraço de todos, inclusive do técnico Tite.

"Feliz em estar de volta. Muito obrigado pelo apoio de todos. Como sempre, a torcida é muito importante. Agradeço de coração. O mínimo que posso fazer agora é correr bastante e me dedicar. Amanhã tem Mengão", disse Gabigol já com o uniforme de treino da equipe carioca.

A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) ainda pode apresentar contra-argumentos para tentar suspender Gabigol novamente. Isso significaria um novo julgamento, com uma decisão definitiva. Gabigol foi acusado de tentativa de fraudar um exame de controle de doping, no Centro de Treinamento do Flamengo, no Ninho do Urubu, no Rio, em 8 de abril de 2023, um dia antes do clássico com o Fluminense, pelo Campeonato Carioca.

A ABCD realiza o "doping surpresa" nos centros de treinamentos dos clubes brasileiros regularmente durante a temporada. Gabigol recebeu a primeira notificação sobre a tentativa de fraude no dia 30 de maio. É proibido recusar-se ou deixar de se submeter à coleta de amostra após notificação.

O Flamengo joga nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, contra o Amazonas, pela Copa do Brasil.