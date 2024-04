Pela reabilitação, Fluminense e Vasco abrem rodada de clássicos pelo Brasileirão

A terceira rodada do Campeonato Brasileiro será recheada de clássicos. Logo no primeiro jogo, que será realizado neste sábado, às 16h, Fluminense e Vasco medem forças no Maracanã, no Rio. A dupla carioca busca se reabilitar após derrotas na última rodada, mas o time cruzmaltino já conseguiu vencer uma partida.

O Fluminense visitou o Bahia na terça-feira e foi derrotado por 2 a 1. Na estreia, ficou no empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, em casa. Com apenas um ponto, aparece na 15ª colocação. Agora busca quebrar um jejum nos clássicos. A última vitória aconteceu na final do Carioca em 9 de abril de 2023, quando fez 4 a 1 no Flamengo e faturou o título. De lá para cá, foram sete empates e seis derrotas.

O técnico Fernando Diniz terá retornos importantes. O lateral-esquerdo Marcelo e o zagueiro Felipe Melo, poupados em Salvador (BA) por desgaste físico, voltam ao time titular. Martinelli deve atuar como volante e Manoel entra para formar dupla de zaga com Felipe Melo.

O atacante Keno, recuperado de lesão, deve estar ao menos entre os relacionados. O meia Renato Augusto está em processo de transição e também tem chance de entrar na lista. Os desfalques são os mesmos: Gabriel Pires, Marlon, Thiago Santos e Lelê seguem no departamento médico.

O Vasco foi derrotado pelo Red Bull Bragantino por 2 a 1 na quarta-feira, no interior de São Paulo. Como venceu o Grêmio por 2 a 1, em São Januário, no primeiro jogo, soma três pontos em nono lugar.

O técnico Ramón Díaz tem preocupações na defesa. Medel, liberado para visitar sua mãe, que está com problemas de saúde, segue no Chile e pode desfalcar o time mais uma vez.

Seu substituto no último jogo foi João Victor, que precisou ser substituído após sentir o joelho em uma dividida. Maicon é opção caso os dois desfalques sejam confirmados.

Além de tudo isso, a presença do meia Payet é incerta. O jogador francês teve uma lesão no joelho uma semana antes da estreia. Ele já treinou nos últimos dias, mas Ramón Díaz indicou que poupará o atleta de 37 anos para que ele volte com 100% da condição física.

O treinador pediu mais calma ao elenco e ressaltou a importância de pontuar no começo da competição. "Falta a equipe jogar mais tranquila, mais relaxada, competindo mais. Temos muito caminho pela frente, mas temos que conseguir pontos. Não gosto de perder, gosto de conseguir os resultados. Principalmente na largada do campeonato. Temos que conseguir os resultados no início", ressaltou o técnico, certamente, temendo algo semelhante à temporada passada, quando o time lutou até as últimas rodadas contra o rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X VASCO

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Arias, German Cano e Marquinhos. Técnico: Fernando Diniz.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Matheus Carvalho, Sforza e Galdames; Rossi, Vegetti e David. Técnico: Ramón Díaz.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).