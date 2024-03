Novak Djokovic explica ausência em Miami: 'Equilibrando minha vida privada e a profissional'

O número um do mundo, o sérvio Novak Djokovic, explicou sua decisão de não disputar o Masters 1000 de Miami. "Olá, Miami. Infelizmente, não jogarei o Masters 1000 de Miami neste ano. Nesta etapa da minha carreira estou equilibrando minha vida privada e a profissional", escreveu o tenista nas redes sociais. "Lamento não poder encontrar alguns dos melhores e mais apaixonados torcedores do mundo. Estou ansioso para voltar a jogar em Miami."

Aos 36 anos e profissional desde 2003, o sérvio é o único top 40 do ranking com mais de 30 anos. Alguns de seus atuais rivais eram recém-nascidos quando ele iniciou sua jornada no circuito profissional. No Masters 1000 de Indian Wells, ele foi surpreendido pelo jovem italiano Luca Nardi, de 20 anos e apenas o 123º do mundo. Nesta temporada, o sérvio ostenta 8 vitórias em 11 partidas disputadas, sem nenhum título.

Maior campeão de Miami, ao lado do americano Andre Agassi, com seis troféus, Djokovic não disputa o torneio desde 2019. O evento não aconteceu em 2020 por causa da pandemia, e o sérvio não pode entrar nos Estados Unidos nos dois anos seguintes por não ter se vacinado contra a covid-19.