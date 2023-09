Torcedor do São Paulo morreu com disparo de arma de fogo

Na ocasião, os policiais militares realizaram ações de controle de multidão com uso de munições de menor potencial ofensivo como "bean bags", elastômero (bala de borracha), bombas de gás lacrimogênio e jatos de água.

A confusão começou quando dezenas de torcedores se aglomeraram no portão principal do Morumbi durante a comemoração do título. A situação se tornou mais perigosa quando Jonathan Calleri e Robert Arboleda escalaram o portão e uma guarita, respectivamente, para comemorar com os torcedores.

A forte presença dos são-paulinos causou tumulto, dando a impressão de que o portão poderia ser deslocado e até derrubado, causando uma invasão ao local reservado onde estavam os atletas. Foi neste momento que se deu início uma confusão entre a Polícia Militar e os torcedores.

A Polícia Militar instaurou também um inquérito policial militar (IPM) e apura rigorosamente toda a ação ocorrida no último domingo. Ainda de acordo com SSP, o excesso por parte dos policiais, que eventualmente sejam identificados, será devidamente investigado e responsabilizado.

O enterro de Rafael aconteceu na terça-feira, em Itapevi, na Região Metropolitana de São Paulo, onde ele morava. O torcedor era deficiente auditivo e pertencia ao quadro Surdos Tricolores da Torcida Independente, principal uniformizada do São Paulo. Ele trabalhava como operador de loja em uma rede de supermercados e deixa mulher e um filho de oito anos.

O que são bean bags?

As munições "bean bags" ("sacos de feijão", em tradução literal) passaram ser utilizadas pela Polícia Militar neste ano, substituindo as balas de borracha. Trata-se de pequenas esferas de chumbo armazenadas em pequenos cartuchos de calibre 12. Segundo a Condor S/A Indústria Química, fabricante da munição, elas são projetadas para uso no controle de distúrbios e não são letais, mas são capazes de provocar hematomas e fortes dores no local atingido pelo disparo.