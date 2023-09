São Paulo se reapresenta e inicia preparação para clássico contra o Corinthians

O elenco do São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda um dia após a vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, no Morumbi. A comissão técnica de Dorival Júnior já começou a preparação para enfrentar o Corinthians, no sábado.

A expectativa é que todos os jogadores titulares retornem à equipe para o clássico. Eles ficaram no banco na última partida e alguns deles jogaram poucos minutos.

Sendo assim, Dorival deve repetir a escalação que empatou com o Flamengo no último domingo, no jogo que garantiu o título inédito da Copa do Brasil. O único desfalque em relação à decisão é o zagueiro Arboleda, com um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda.