SPFC segue lua de mel e mira cereja do bolo que falta em semana de sonhos

A vitória sobre o Coritiba ampliou a lua de mel do São Paulo com seu torcedor, que agora vê no clássico contra o Corinthians a chance perfeita de colocar a "cereja do bolo" em uma semana de sonhos para o Tricolor.

Clima de festa

O título da Copa do Brasil e o fim do jejum no Campeonato Brasileiro deixaram o ambiente ainda mais leve no Tricolor, que não tem mais grandes pretensões até o fim da atual temporada.