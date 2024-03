Com calor de mais de 30°C, Fórmula E entrega água e leques para o público

A organização da Fórmula E distribuiu água e leques de maneira gratuita durante o E-Prix de São Paulo de 2024.

O que aconteceu

Durante a parte da manhã, a temperatura no Sambódromo do Anhembi chegou aos 31° C. O dia começou com algumas nuvens no céu, mas logo elas se dissiparam. A previsão é de que os termômetros cheguem aos 34° C no horário da corrida.

Os postos de águas ficaram espalhados próximos a todas as arquibancadas. Os fãs puderam optar entre água natural e gelada. Os copos, todos de papel, foram colocados em cima de cada posto.