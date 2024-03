Fórmula E chega a São Paulo com brasileiros em baixa e jejum de ex-F1

O E-Prix de São Paulo da Fórmula E acontece hoje (16), no Sambódromo do Anhembi, apenas pela segunda vez no Brasil. A categoria conta com dois pilotos brasileiros e uma série de ex-Fórmula 1 pilotando os carros elétricos.

Quem são os principais pilotos?

Lucas Di Grassi e Sergio Sette Camara representam o Brasil na Fórmula E. O primeiro corre pela ABT Cupra, enquanto o segundo compete pela ERT.

Os dois pilotos brasileiros não vivem um bom começo de temporada. Após três etapas disputadas, nenhum deles conseguiu pontuar.