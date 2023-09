COB Expo: Campeãs olímpicas e mundiais são atrações das Arenas do evento

A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa estará presente na feira e terá atividades com a presença de Hugo Hoyama no Desafio do Saque.

Na Arena de Lutas, haverá um treinão com a campeã olímpica Sarah Menezes, além de apresentações de kata e atividades de judô infantil e uma competição entre equipes de judô.

No dia 28, a Quadra Poliesportiva terá jogos oficiais da Liga Nacional de Handebol, tanto no masculino quanto no feminino, além do lançamento da nova camisa oficial da seleção brasileira com a presença de Duda Amorim. A Quadra de Areia terá handebol de praia.

Jacqueline Silva, ouro nos Jogos de Atlanta, em 1996, ministrará uma clínica de vôlei de praia no dia 25.

Agenda das arenas