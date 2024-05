Southampton vence o Leeds e garante o acesso à elite do futebol inglês

O Southampton está de volta à elite do futebol inglês. Com a vitória sobre o Leeds United, neste domingo, por 1 a 0, no Estádio de Wembley, pela final dos playoffs da Championship, a equipe garantiu o acesso à Premier League.

O gol da vitória foi marcado por Adam Armstrong aos 23 minutos do primeiro tempo. Ele recebeu bom passe de David Brooks, saiu na cara do gol e finalizou na saída do goleiro.