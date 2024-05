Com trabalho técnico e tático, São Paulo segue preparação para duelo decisivo na Libertadores

? ???? de domingo!#VamosSãoPaulo ??

? Erico Leonan / saopaulofc pic.twitter.com/JKk0SIAa6d

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 26, 2024





Após a ativação, o técnico argentino dividiu o elenco em dois grupos. Com Zubeldía e os auxiliares Carlos Gruezo e Maxi Cuberas, os jogadores que não começaram jogando contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, desceram para o campo principal do CT. Lá, o treinador promoveu um trabalho tático, com um 11 contra 11, para realizar diversos ajustes, além de aperfeiçoamento de bola paradas ofensivas.

Já o outro grupo, que foi formado por atletas com maior minutagem contra os paraenses, fez uma atividade técnica em campo reduzido. O foco da atividade foi a posse de bola, e aconteceu sob o comando dos auxiliares Alejandro Escobar e Milton Cruz.