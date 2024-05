Wild desiste de jogo em Lyon; Heide vence no quali de Roland Garros

Já Gustavo Heide trouxe uma boa notícia para os brasileiros. No quali de Roland Garros, o brasileiro bateu o chinês Yunchaokete Bu em dois sets, com parciais de 7/5 e 6/3. Assim, precisa de apenas mais um triunfo para se garantir na chave principal do Grand Slam.

Derrota nas duplas

De olho nos Jogos Olímpicos de Paris, Marcelo Melo e Rafael Matos estrearam a nova parceria na chave de duplas do ATP 250 de Genebra. Os brasileiros acabaram, contudo, derrotados pelo salvadorenho Marcelo Arevalo e o croata Mate Pavic em dois sets, parciais de 6/2 e 6/3.