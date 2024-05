"Lei Wenger", que promete mudar a regra de impedimento no futebol, será apresentada à IFAB

Na imagem, o atacante (de amarelo) acima, de acordo com a possível nova regra, estaria em posição legal. REPRODUÇÃO

"Com o VAR detectando infrações mínimas, beneficiar o atacante em caso de dúvida desapareceu - e isso tem um motivo. Queremos uma regra que seja justa. (...) Se um marcador está dois centímetros impedido porque tem ombros mais largos do que o adversário, teve realmente a vantagem do impedimento para marcar? Acho que todos concordamos que não é o caso. É por isso que estamos testando aquilo a que chamamos 'regra da luz do dia' para o impedimento, o que significa que teria de haver um determinado espaço entre os jogadores para que uma posição fosse considerada irregular. Isto seria também uma evolução.", defendeu Wenger.

Ainda segundo o jornal inglês, os testes oficiais poderão ocorrer em divisões inferiores e de menos expressão antes de chegarem às principais competições.