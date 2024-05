Giuliano celebra "momento especial" no Santos e agradece Carille: "Estamos sendo felizes"

Um dos principais destaques do Santos nesta temporada, Giuliano celebrou a fase que está vivendo com a camisa alvinegra. O meia anotou um gol na goleada de 4 a 0 sobre o Brusque, no último domingo, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e assumiu a artilharia da equipe em 2024, com seis bolas na rede.

"Não tenha dúvida de que é um momento especial para mim. É sempre bom estar marcando gol, pois é um momento único no futebol. E estou feliz com o momento que estou vivendo, de poder ajudar a equipe e estarmos construindo bem o nosso caminho na Série B, com vitórias e estando lá em cima. E com a intenção de devolver o Santos FC para a Série A", disse o camisa 20.

O jogador de 33 anos aproveitou para agradecer o técnico Fábio Carille. Em entrevista coletiva, o comandante explicou o segredo para recuperar o futebol do experiente atleta, que foi dispensado do Corinthians no final do ano passado.