Palmeiras se torna quinto time com mais vitórias na história da Libertadores após goleada

Tricampeão, o Palmeiras também é, com sobra, o brasileiro com mais vitórias na Libertadores. O Grêmio é o segundo time do Brasil com mais triunfos (109) na competição continental. Ambas as equipes são as maiores campeãs do torneio, junto de Flamengo, Santos e São Paulo - todos com três títulos.

Além deste, o Palmeiras também lidera outros diversos quesitos entre os clubes brasileiros na Libertadores. O Verdão possui mais participações (24); mais jogos (238); mais gols (463); mais vitórias como mandante (79) e visitante (54); mais finais (6), semis (11), quartas (12) e oitavas de finais (16) disputadas entre outros.