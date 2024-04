Santos vence o Avaí fora de casa e assume a liderança da Série B do Brasileirão

O Santos segue com 100% de aproveitamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o Peixe venceu o Avaí por 2 a 0, fora de casa, pela segunda rodada do torneio. Os gols foram de JP Chermont e Julio Furch.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano pulou provisoriamente para a primeira colocação da Segunda Divisão, com seis pontos, assim como Sport e Operário-PR, que perdem no saldo de gols. O Leão, por sua vez, segue sem pontuar e aparece em 18º.

O Santos volta a campo no dia 6 de maio, segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), quando recebe o Guarani, pela terceira rodada da Série B. Já o Avaí visita o Paysandu na próxima sexta-feira, às 19 horas.