Newcastle revela: cláusula de rescisão de R$ 640 milhões por Bruno Guimarães expira em junho

Eddie Howe, técnico do Newscatle, revelou em entrevista que a cláusula fixa de rescisão de 100 milhões de libras (cerca de R$ 639,38) estabelecida no contrato de Bruno Guimarães expira no mês de junho.

Observado por diversos clubes como PSG, Manchester United e Manchester City, Bruno Guimarães tem chamado atenção por suas grandes atuações na Premier League e na breve campanha da Champions League. Diante disso, o técnico inglês revelou que esse encerramento da cláusula do brasileiro será bom.

"Não queremos um verão de especulações. Não acho que isso seria saudável para o jogador ou para nós." "Ter isso foi bem planejado e estruturado no sentido de que há um ponto de chegada", completou Eddie.