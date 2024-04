RB Salzburg confirma última vaga europeia no Mundial de Clubes que terá Palmeiras, Flamengo e Fluminense

All you need to know about our qualification to the Club World Cup, and what comes next in one article! ??

? FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) April 17, 2024





O campeão de 2024 será definido apenas no dia 1º de junho, dia da final, em Wembley, porém os quatro semifinalistas (Bayern de Munique, PSG, Borussia Dortmund e Real Madrid) já estão confirmados pelo ranking. Antes de ser eliminado, o Arsenal era o único clube ainda não classificado que poderia arrebatar o título da Liga dos Campeões.

Assim, seja qual for o vencedor do torneio europeu, já é certo que o clube em questão ocupará a vaga de campeão e cederá sua vaga no ranking para o Red Bull Salzburg, o clube seguinte com melhor colocação. Por isso, as 12 vagas já foram preenchidas, e a lista de clubes classificados não mudará.

O Mundial de 2025 ocorerrá nos Estados Unidos entre os meses de junho e julho de 2025. A competição terá 32 times representando todas as seis confederações.