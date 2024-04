Corinthians e Palmeiras vencem pelo Brasileiro sub-20; Santos empata e São Paulo perde

Os quatros grande do Estado de São Paulo entraram em ação nesta quarta-feira pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Corinthians e Palmeiras venceram os seus jogos, mas o Santos só empatou e, desta forma, perdeu a liderança do torneio. Já o São Paulo foi derrotado e segue sem vencer.

O Peixe ficou no 1 a 1 com o Athletico-PR, no CT do Caju, e agora ocupa a segunda posição da tabela de classificação, com sete pontos. O primeiro colocado é o Palmeiras, que bateu o Flamengo por 2 a 1, na Gávea, e soma nove pontos.

Mais tarde, o Timão superou o Internacional no Parque São Jorge, por 2 a 0, e venceu a primeira no Brasileirão sub-20. A equipe, agora, aparece no 13º lugar da tabela, com três pontos.