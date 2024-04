Com lei do ex, Palmeiras perde do Internacional e sofre primeira derrota no Brasileirão

O jogo

A primeira chegada do Palmeiras que fez Rochet trabalhar foi um cruzamento fechado de Piquerez. Aos nove minutos, o Internacional arriscou com Renê, de fora da área, mas o chute saiu fraco e Weverton fez a defesa. Pouco depois, Lázaro avançou no campo e ataque e finalizou para fora. O Inter chegou novamente aos 14. Renê lançou na área, Borré não conseguiu o domínio e o goleiro palmeirense antecipou para interceptar. Com 19 minutos no relógio, o árbitro marcou um pênalti para o Colorado. Wesley recebeu na área, Gómez tentou cortar e derrubou o atacante na área. Borré foi para a cobrança e isolou a penalidade.

O Palmeiras teve boa chance de abrir o placar aos 23. Endrick fez boa jogada, com direito a chapéu em cima de Thiago Maia, serviu Lázaro, que escorou para Veiga, já dentro da área. O camisa 23, porém finalizou pelo lado de fora. Aos 38, Mayke tabelou com Endrick, invadiu a área e tocou para Flaco López. O argentino não conseguiu finalizar e viu a defesa do Inter afastar. O Inter abriu o placar aos 44 minutos. Borré recuperou a bola de Piquerez no campo de ataque e tocou para Wesley, ex-Palmeiras, que bateu cruzado e balançou as redes, fazendo valer a lei do ex. Nos acréscimos, Borré cabeceou com perigo e a bola foi para fora.

No início do segundo tempo, Aníbal Moreno arriscou de fora da área e viu Rochet defender. Aos seis, Veiga cobrou falta levantando a bola na área, Flaco López cabeceou e mandou para fora. Pouco depois, o volante argentino voltou a pisar na área e finalizar, mas carimbou a defesa. Em seguida, Endrick recebeu lançamento de Piquerez, na cara do gol, mas não conseguiu pegar em cheio para finalizar. Aos 22, Flaco ficou com a bola e finalizou de fora da área, sem muito perigo.

O Internacional chegou à área do Palmeiras, Bustos cruzou e Murilo desviou, mandando por cima do gol de Weverton. Na última modificação, o técnico Abel Ferreira promoveu a estreia do meio-campista Rômulo. O Palmeiras teve chance de empatar. Estêvão sofreu falta próximo da área, o próprio garoto cobrou, mas mandou em cima da barreira. Aos 41 minutos, Endrick recebeu cruzamento de Rony e cabeceou com perigo. Nos acréscimos, Rômulo finalizou de longe por cima da meta de Rochet. Rony também tentou de bicicleta e parou nas mãos do goleiro. Rochet ainda fez outra defesa em um cabeceio do camisa 10 após escanteio.

Apesar da pressão nos minutos finais, o Verdão não conseguiu o empate e acabou sofrendo sua primeira derrota no Brasileirão de 2024.