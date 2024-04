Documentário sobre o cavalo Baloubet du Rouet é lançado durante Prêmio Hipismo Brasil 2023

"Esse documentário é o segundo produzido pelo COB, é a preservação da memória olímpica. Uma ideia excelente da nossa área de comunicação. Foi um sucesso. Fiquei muito impressionado com a qualidade, a história contada e a forma como foi contada", revelou o presidente.

A obra, produzida pelos jornalistas Fabricio Crepaldi e Ugo Soares Araujo, conta toda a trajetória de Baloubet du Rouet no esporte, além de mostrar outros momentos da vida do animal, como sua aposentadoria, a vida em Portugal e até o conflito entre Rodrigo Pessoa e os donos do cavalo.

O documentário será lançado no canal do YouTube do Time Brasil e no Canal Olímpico do Brasil nesta quinta-feira, a partir das 20 horas (de Brasília).

Fernando Dantas/Gazeta Press

Matéria especial sobre Baloubet rendeu prêmios à Gazeta Esportiva

No dia em que o cavaleiro Rodrigo Pessoa desfilou como porta-bandeira do Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres-2012, a Gazeta Esportiva visitou Baloubet du Rouet em Portugal para conhecer a rotina de aposentado do campeão.