Com torcida, Brasil treina no Ibirapuera para enfrentar a Alemanha pela Billie Jean King Cup

O Brasil teve nesta quarta-feira uma prévia do clima para o confronto diante da Alemanha, pelos qualifiers da Billie Jean King Cup. Cerca de 200 pessoas foram ao Ginásio do Ibirapuera para acompanhar os treinos da equipe que entra em quadra nesta sexta-feira e no sábado para o confronto com as europeias.

"Deu para sentir a energia das pessoas. Vamos ter bastante gente no ginásio, então é bom já criarmos essa conexão. Nem todos conseguem nos acompanhar em quadra com frequência, então agradeço à CBT por abrir as portas", disse Bia Haddad Maia, tenista número 1 do Brasil e 13 do ranking WTA.