Com Vini e Rodrygo decisivos, Real busca empate contra o City pelas quartas da Champions

Real Madrid e Manchester City protagonizaram um verdadeira jogaço na tarde desta terça-feira, no Estádio Santiago Bernabéu, pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Em uma partida de reviravoltas, o time mandante foi atrás do resultado e buscou um empate por 3 a 3, contando com o brilho dos brasileiros Vinicius Junior e Rodrygo. A dupla participou dos três gols marcados pela equipe. Gvardiol, Foden e Bernardo Silva balançaram as redes a favor dos ingleses.

Com o resultado, a definição pela vaga na semifinal do torneio fica para o jogo de volta. O segundo encontro entre as equipes está agendado para quarta-feira que vem, dia 17, às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium, na Inglaterra. Caso o empate persista no placar agregado, o duelo irá para os pênaltis - não há regra do gol qualificado (fora de casa).

Real Madrid e Manchester City ficaram acostumados a se enfrentar na fase eliminatória da Champions. As equipes já haviam medido forças nas últimas duas edições da competição e, nas duas vezes, o time que levou a melhor se sagrou campeão continental. Por esse motivo, o confronto é visto por muitos como uma "final antecipada".