Botafogo recusa proposta do Vasco pelo volante Marlon Freitas

O Vasco busca um volante para o início do Campeonato Brasileiro. O objetivo do Cruzmaltino era Marlon Freitas, do Botafogo. No entanto, os alvinegros não aceitaram fazer negócio com rival e recusaram duas propostas feitas nos últimos dias. A última delas foi de R$ 15 milhões.

Marlon Freitas viu com bons olhos a mudança. O jogador foi um dos mais criticados pela torcida no começo da temporada, ainda decepcionada pela perda do Campeonato Brasileiro de 2023.

No entanto, o americano John Textor, dono da SAF alvinegra, não aceitou liberar Marlon Freitas. Assim, os cruzmaltinos voltam ao mercado atrás de um novo nome para a posição.