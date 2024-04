No Holandês, Ajax é humilhado pelo Feyenoord com show de ex-Coritiba

O Ajax sofreu uma humilhação histórica neste domingo em duelo pelo Campeonato Holandês.

A equipe de Amsterdã disputou o clássico contra o Feyenoord pela 29ª rodada da competição e sofreu um placar constrangedor: 6 a 0.

Ex-Coritiba, o brasileiro Igor Paixão brilhou no clássico com dois gols, o mesmo número marcado por Yankuba Minteh.