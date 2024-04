São Paulo confirma lesões de Rafinha, Lucas e Rato contra o Talleres; veja detalhes

A tendência é que o trio seja desfalque no São Paulo para o duelo contra o Cobresal, na próxima quarta-feira, no estádio do Morumbis. O Tricolor está pressionado, já que perdeu na estreia da Libertadores para o Talleres por 2 a 1 e venceu apenas dois dos últimos nove confrontos na temporada.

O elenco do São Paulo se reapresentou neste sábado e já iniciou a preparação para enfrentar a equipe chilena, que empatou na primeira rodada do torneio continental com o Barcelona-EQU por 1 a 1.