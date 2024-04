Venda dos ingressos para estreia do São Paulo no Brasileiro começa neste sábado

O São Paulo divulgou nesta sexta-feira a data de abertura das vendas dos ingressos para o jogo contra o Fortaleza, válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis, no dia 13 de abril (sábado). A bola rola a partir das 21h (de Brasília). Os ingressos estarão disponíveis a partir das 21h deste sábado para quem é sócio torcedor.

As vendas das entradas para o público geral começam apenas na próxima quarta-feira. Até lá, apenas os torcedores aderidos aos planos de sócio torcedor do clube poderão adquirir o ingresso para o duelo.