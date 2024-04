Goleiro do Manchester City não garante permanência no clube ao final da temporada

Focus on Palace! ? pic.twitter.com/ILVz2pUhjA

Desde 2022 no City, depois deixar o Arminia Bielefeld (Alemanha), Stefan Ortega assumiu a titularidade depois da lesão do goleiro Ederson, na partida contra o Liverpool, no início de março, pelo Campeonato Inglês. O arqueiro revelou que não conversa muito com o brasileiro e não sabe quando ele voltará.

"Honestamente, não sei, não estamos conversando muito. Tento apenas me concentrar no meu desempenho agora, se tiver a chance de jogar. Acho que ele deve estar bem, mas não sei exatamente quando ele irá voltar. Agora joguei quatro jogos importantes consecutivos. Acho que me saí bem, mostrei que todas as pessoas podem confiar em mim. Só posso mostrar meu desempenho em campo e nos treinos e no final não sei o que vai acontecer, mas é tudo uma questão de equipe e se eu tiver que voltar ao banco será difícil para mim, sim, mas temos que apoiar todos", concluiu.