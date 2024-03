Volta de Wellington Rato é esperança para Carpini ter um São Paulo mais criativo

Wellington Rato está de volta ao time do São Paulo. O meia-atacante vem treinando normalmente com o restante do elenco e deve ser uma das novidades do Tricolor para a estreia na Libertadores, na próxima quinta-feira, às 21h (de Brasília), contra o Talleres, em Córdoba, na Argentina.

Wellington Rato participou do jogo-treino contra o Atlético Mogi neste sábado, no CT da Barra Funda, e parece ter deixado para trás a lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda que o tirou da reta decisiva do Campeonato Paulista.

A volta de Wellington Rato não poderia vir em melhor momento. O meia-atacante é o líder em assistências do São Paulo neste ano, com três passes para gol, e costuma protagonizar diversas jogadas de perigo da equipe.