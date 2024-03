Remo anuncia volante com passagem pelo futebol internacional

"Fiquei muito feliz quando teve o convite do Clube do Remo. Sempre ouvi falar muito bem do clube, um clube de tradição. Chego para ajudar meus companheiros a conquistar os objetivos do time na temporada", disse.

O Remo entra em campo ainda hoje, diante do Tuna Luso, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paraense. A bola rola às 20 horas (de Brasília), no Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença.

FICHA TÉCNICA

Nome: João Afonso Crispim



Posição: volante