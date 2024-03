Endrick volta ao Palmeiras, elogia período na seleção, mas prega foco no Paulista

Destaque da Seleção Brasileira nos amistosos contra Inglaterra e Espanha, o jovem atacante Endrick retornou ao Palmeiras nesta quarta-feira e já participou do treinamento da equipe para a semifinal do Campeonato Paulista, diante do Novorizontino. A joia de 17 anos exaltou os jogos do Brasil, mas pregou foco no compromisso pelo Estadual.

"Esses dois jogos foram maravilhosos, empatamos um e ganhamos o outro. Muito importante para o novo ciclo. Agora é seguir trabalhando, porque tem a semifinal do Paulista e, se Deus quiser, vamos em busca de mais um título", disse.

Outro convocado do Verdão nesta data Fifa foi o volante Richard Ríos, que defendeu a seleção colombiana nas vitórias sobre Espanha e Romênia. O camisa 27 celebrou as oportunidades, mas também destacou a necessidade de virar a chave para o Paulistão.