Nottingham Forest decide apelar contra perda de quatro pontos na Premier League

Na tarde desta segunda-feira, o Nottingham Forest confirmou a decisão de apelar contra punição proposta pela Premier League. O clube perdeu quatro pontos na tabela do Campeonato Inglês por quebrar as regras de sustentabilidade e fair play financeiro. Com isso, caiu para a zona de rebaixamento da liga nacional, com 21 pontos em 29 partidas.

É improvável que esse apelo gere mais danos ao clube. A audiência do caso ocorrerá, no máximo, em três semanas, antes da data limite de 12 de abril. Caso o Forest "vença", terá seus pontos restaurados.

"O Nottingham Forest confirma que apelou hoje contra a punição de quatro pontos imposta pela Comissão em relação à quebra das regras de sustentabilidade e lucro da Premier League (PSR). O clube não fará mais pronunciamentos por enquanto", publicou a equipe em nota oficial.