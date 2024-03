Santos divulga venda de ingressos para jogo contra a Portuguesa pelas quartas do Paulista

A bilheteria física para os visitantes, por fim, será das 14h às 21h15. O Santos fechou a primeira fase com 25 pontos, na ponta do Grupo A e com a segunda campanha geral, ao passo que a Portuguesa terminou na vice-liderança da chave do Peixe, com dez.

Confira os valores dos ingressos:

Geral Santista (P 22)



Inteira: R$ 140,00



Meia e Silver: R$ 70,00



Gold: R$ 35,00