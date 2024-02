Caio Bonfim e Viviane Lyra conquistam Copa Brasil de Marcha Atlética

"Agora a gente nem conta mais, desde que eu passei a minha mãe", comentou. "É a Copa Brasil mais rápida da história. Em Brasília-2023, eu havia feito 1:21:55. E até o quarto colocado fez 1:23", disse Caio.

Viviane Lyra, por sua vez, completou os 20 km em 1:30:53, com Gabriela Muniz (CASO-DF) em segundo (1:44:01) e Bruna Batista de Oliveira (AABLU-SC) em terceiro (1:46:10).

"Foi uma das Copas mais rápidas da história, o que faz toda a diferença para começar a temporada motivada. A organização está de parabéns por um circuito excelente, hospedagem muito boa, banheiro bom, horário correto... tudo bom. O clima ajudou também - tinha umidade, mas estou acostumada. Foi ótimo, um início de temporada com tempo equivalente ao do challenge de Portugal, do ano passado, quando eu fiz 1:30.57", comentou Viviane.

O próximo compromisso de ambos os atletas é válido pelo Campeonato Sul-Americano de Recife (PE), que acontece no dia 10 de março.