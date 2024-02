Abel Ferreira fala sobre cobrança a jogadores do Palmeiras e celebra "vitória difícil" contra o Bragantino

Flaco López fez o único gol do Palmeiras já aos 44 minutos do segundo tempo. O jogador começou no banco de reservas e entrou no lugar de Breno Lopes na etapa final. Abel também explicou suas alterações durante a partida e elogiou a jogada que rendeu o tento palmeirense.

"É uma equipe super ofensiva que chega com muita gente na área. No segundo tempo, não nos deixaram sair, apertaram desde o tiro de meta, foi difícil e com mais energia que o Palmeiras. Depois fizemos só um ajuste com a entrada do Murilo, empurramos os pontas deles para fora e acabamos tendo um pouco mais de bola que nos deu uma falta e espaço para conquistar as costas do nosso adversário. Belíssima jogada no gol. Um jogo difícil. Acho que hoje fomos felizes", finalizou.

O Palmeiras agora tem foco voltado à decisão da Supercopa do Brasil. No domingo, o Verdão encara o São Paulo, às 16 horas (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Depois, volta a campo contra o Ituano, no dia 8 de fevereiro, na Arena Barueri.

Com dez pontos, o Verdão segue na liderança do Grupo B, que tem Água Santa, Guarani e Ponte Preta.