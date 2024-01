Fora dos planos do Corinthians, Luis Mandaca deve seguir no Juventude em 2024

O volante Luis Mandaca, que não está nos planos do Corinthians, deve seguir no Juventude para a temporada de 2024. O clube gaúcho encaminhou a permanência do atleta de 22 anos, que fez parte da campanha que levou o Ju à Série A novamente.

A tendência é que o jovem se despeça do Corinthians de forma definitiva, tendo em vista que seu vínculo com a equipe paulista é válido apenas até 31 de agosto deste ano. A informação foi divulgada inicialmente pela Central do Timão e confirmada pela reportagem da Gazeta Esportiva.