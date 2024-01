Lucas Perri e Adryelson viajam para acertar com o Lyon e não jogam mais pelo Botafogo

O Botafogo ainda não confirmou oficialmente, mas irá perder o goleiro Lucas Perri e o zagueiro Adryelson. Ambos viajaram nesta terça-feira rumo à França para acertar com o Lyon, clube cujo dono também é John Textor.

A saída dos jogadores já era esperada. Perri e Adryelson foram muito assediados por clubes europeus na última janela de transferências após serem destaques do Glorioso na última temporada.

Para repor as saídas, a diretoria do Alvinegro carioca está de olho no mercado atrás de reposições. Na zaga, Lucas Halter e Alexandre Barboza estão próximos de acertar com o clube.