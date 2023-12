São Paulo acerta com novo patrocinador máster e receberá mais de R$ 150 milhões

O São Paulo está muito próximo de oficializar o acordo com um novo patrocinador máster: a Superbet. A casa de apostas pagará mais de R$ 150 milhões ao clube durante o contrato, conforme apurou a Gazeta Esportiva.

O vínculo do São Paulo com a Superbet será válido pelas próximas três temporadas. O clube receberá R$ 52 milhões por ano, acumulando ao fim do contrato R$ 156 milhões no total.

O São Paulo conseguiu valorizar a camisa do clube após a conquista da Copa do Brasil. Com seu retorno à Libertadores, o Tricolor trabalha para levantar receitas que possam viabilizar a montagem de um elenco que possa brigar pelo título continental.