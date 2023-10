Hulk faz golaço, Atlético-MG vence Inter no Beira-Rio e embala no Brasileirão

O Atlético-MG segue na busca pela classificação para a próxima edição da Libertadores. A vitória deste sábado levou o Galo para a oitava posição, com 40 pontos. A equipe ainda pode subir mais um lugar, dependendo do resultado do Athletico-PR na rodada. Os mineiros voltam a campo no próximo domingo para encarar o lanterna Coritiba, às 18h30, na Arena MRV.

Classificação e jogos Brasileirão

O duelo entre Internacional e Atlético-MG

O Internacional deu trabalho para Everson nos primeiros minutos de jogo. Aos 5, Luiz Adriano arriscou uma finalização da intermediária. O atacante conseguiu bater com força, mas o goleiro do Atlético-MG se esticou para fazer uma bela defesa. Um minuto depois, foi a vez de Rômulo tentar de longe. O lateral mandou por cima do travessão.

O Atlético-MG assumiu uma postura mais defensiva no início, deixando o Internacional ter a posse de bola. Com isso, o Colorado dominou as chances criadas na primeira etapa. Ainda assim, o Galo assustou aos 28, em uma cabeçada de Maurício Lemos que saiu por cima do gol. Pouco antes do intervalo, aos 47, Luiz Adriano teve a oportunidade de finalizar de dentro da área. O atacante, porém, pegou muito mal e mandou para longe da meta.

Assim como no primeiro tempo, o Internacional ofereceu grande perigo nos primeiros minutos da segunda etapa. Logo aos 2, Bruno Henrique cobrou escanteio para a área e Igor Gomes, do Colorado, cabeceou com firmeza para o gol. Everson, em jogada de muito reflexo, saltou para espalmar para longe.

O Galo teve um desempenho melhor no segundo tempo e, com isso, conseguiu chegar ao gol. Edenílson cruzou para a área e Alan Franco desviou de cabeça. Keiller defendeu, mas o rebote caiu no pé de Hulk, que acertou um belo voleio, aos 27 minutos.