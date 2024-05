Onde vai passar Amazonas x Flamengo? Como assistir ao vivo com imagens

Flamengo e Amazonas medem forças hoje (22), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia, pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo tem transmissão do sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

A partida de ida terminou com vitória do rubro-negro por 1 a 0, gol do centroavante Pedro, no Maracanã. Uma vitória simples do Amazonas leva o duelo aos pênaltis nesta quarta-feira.

O Flamengo vem de duas vitórias seguidas e um empate garante a vaga. Apesar disso, fora de campo, Gabigol provocou uma crise ao vestir a camisa do Corinthians durante um evento em casa.