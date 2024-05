Contratação de Felipe Anderson alivia apreensão nos bastidores do Palmeiras

A decisão da diretoria alviverde foi promover três funcionários que já trabalhavam na Academia de Futebol para dividirem as funções de Cícero. Luís Gustavo Andrade cuida da comunicação entre os setores do clube, Leonardo Piffer toma conta da operação do departamento de futebol e Leonardo Holanda trabalha com a parte burocrática de transações e pré-contratos.

Leonardo Holanda esteve em Roma para negociar a contratação de Felipe Anderson. O profissional passou três semanas fora do Brasil para conretizar a negociação. A discrição do Alviverde nas negociações foi um dos pontos que pesou pela escolha do jogador.

A contratação do Felipe Anderson, somada à conquista do título paulista no mês passado, fecha esse capítulo da reestruturação ocorrida no Departamento de Futebol após a saída do Cícero. O clube está satisfeito com as decisões tomadas.

