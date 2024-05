Carille descarta Vasco, se declara ao Santos e crava permanência para 2025

Fábio Carille, técnico do Santos

O treinador já citou em outros momentos o peso do bom ambiente no Peixe e a qualidade do grupo. A gestão de grupo do treinador é muito elogiada nos bastidores pela diretoria.

Carille chamou a atenção do mercado pela boa campanha no Campeonato Paulista e bom início de Brasileirão. O treinador chegou na final do Paulistão e até o momento não sofreu gols na série B, além de duas vitórias.

O comandante santista assinou contrato de um ano com possibilidade de mais dois. A diretoria descarta trocar o comando e deve renovar automaticamente para 2025.

Carille se prepara para enfrentar o Guarani na segunda-feira (6) na Vila Belmiro, às 21h (de Brasília), pela série B no Campeonato Brasileiro.