Abel inicia Brasileiro em busca de feito que só Muricy tem neste século

Abel Ferreira inicia neste domingo (14), contra o Vitória, a busca pelo tricampeonato consecutivo do Brasileirão. O português tem a chance de atingir mais um feito inédito pelo Palmeiras e, de quebra, igualar um feito que só Muricy Ramalho conseguiu no século XXI.

O que aconteceu

Muricy Ramalho conduziu o São Paulo ao tricampeonato nacional entre 2006 e 2008. O atual coordenador de futebol do Tricolor tirou uma diferença de 11 pontos para o Grêmio para assegurar o terceiro caneco.