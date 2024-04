Huachipato confirma fama de carrasco gremista no jogo 500 de Renato

Mesmo jogando em Porto Alegre, o Huachipato (CHI) venceu o Grêmio por 2 a 0, ontem (9), pela Libertadores, no dia em que Renato Portaluppi completou 500 jogos no comando do Tricolor, e fez jus à alcunha de carrasco que vem desde 2013.

O que aconteceu

Primeiro time a derrotar o Grêmio na Arena. Inaugurada no fim de 2012, a nova casa gremista viu o time perder a primeira vez na Libertadores do ano seguinte. No dia 14 de fevereiro, o Huachipato derrotou o Tricolor por 2 a 1, com gols de Falcone e Braian Rodríguez. Barcos descontou para os anfitriões.

'Troco' na volta, mas sem vitória. Naquele mesmo ano, no segundo jogo entre as equipes pela fase de grupos, empate em 1 a 1. No entanto, o sabor de vitória ficou com os gremistas, que garantiram vaga nas oitavas de final no saldo de gols.